ЄС запускає інтерактивну онлайн-карту санкцій

Європейський Союз запускає інтерактивну онлайн-карту, що містить повний перелік введених міжнародних санкцій. Як повідомляє Deutsche Welle, онлайн-карта запрацює з 29 вересня.

Карта дозволяє побачити санкцій, які діють проти обраної користувачем країни чи галузі економіки. Також буде змога здійснювати пошук за назвами підприємств чи іменами фізичних осіб.

Видання зазначає – наразі санкції ЄС діють проти авторитарних режимів у десятках країн світу, а також проти багатьох терористичних організацій.

На даний момент список санкцій ЄС поміщається на 136-ти сторінках та містить посилання на сотні конкретних документів. Цей список оновлюється двічі на рік, і щороку до нього вноситься близько 80 поправок.

Це ускладнює роботу бізнесу, оскільки співпраця із особами чи компаніями, що попали під санкції, означатиме чималий штраф.

Автором ідеї створення такої онлайн-карти є Естонія, яка наразі головує у ЄС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що лідери країн "Великої сімки" можуть прийняти рішення про посилення санкцій щодо Росії, якщо ситуація в зоні конфлікту на Донбасі знову загостриться.