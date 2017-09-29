За день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

На Донбасі з початку п’ятниці, 29 вересня, незаконні збройні формування дев’ять разів порушили перемир’я, у результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

За словами українських військових, бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на Донецькому та Приморському напрямках. На Луганському напрямку зберігалася тиша. Всього сили АТО шість разів відкривали вогонь у відповідь на провокації окупантів.

На Донецькому напрямку неподалік селища Піски НЗФ з великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти ЗСУ. Зранку окупанти протягом години випустили 13 мін калібру 120 мм, 19 мін калібру 82 мм та близько 20 снарядів з танку по укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки. Також зранку майже три години російсько-окупаційні війська били з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу шахти Бутівка. Вже вдень під ворожим вогнем знову опинились українські позиції біля Авдіївки та Кам’янки.

На Приморському напрямку бойовики двічі обстрілювали з гранатометів укріплення ЗСУ неподалік Водяного. У районі Павлополя ворог застосував великокаліберні кулемети. Вдень неподалік Талаківки внаслідок обстрілу з автоматичного гранатомету отримав поранення один боєць сил АТО.