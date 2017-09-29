За добу бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО, 2 військових були поранені, - штаб

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі.

"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я. Наші військовослужбовці 13 разів симетрично відповідали ворогу із зброї не забороненої мирними домовленостями. В результаті бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Після 18:00 і майже до півночі терористи постійно обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українські укріплення під Авдіївкою. Українські військові жорстко відповідали на обстріли. З цієї ж зброї бойовики більше години били по силах АТО в районі шахти Бутівка.

Найбільша кількість вогневих провокацій за минулу добу зафіксована на Приморському напрямку. Увечері сепаратисти знову з мінометів калібру 82 мм обстрілювали українські укріплення поблизу Мар'їнки.

"Близько 20 години, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення двоє українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинились наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя", - йдеться в повідомленні.