За фактом вбивства депутата Черкаської міської ради відкрито кримінальне провадження

Вчора 28 вересня близько 22 години до ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в місті Черкаси по вул. Одеській біля гаражів виявлено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. Ним виявився депутат Черкаської міської ради Михайло Бінусов. За фактом вбивства депутата місцева поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області.

«Після отримання інформації про те, що на території одного з гаражних комплексів в місті Черкаси виявлено тіло депутата Черкаської міської ради, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, експерти, кінологи з собаками та керівництво поліції міста та області. На території області введено в дію план «Сирена». На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області»,- йдеться в повідомленні.

Речові докази з місця події вилучено. Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області дану подію внесено в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 12 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Інформацію підтвердили депутати осередку партії «УКРОП», яку очолював у Черкасах Михайло Бінусов. «Інформацію підтверджую, Михайла серед нас більше немає»,- написав у соціальній мережі «Фейсбук» депутат Дмитро Захаров. Відтак, голова Черкаського обласного відділення КВУ Максим Михлик на сторінках соціальної мережі висловив сподівання, що до розслідування вбивства мають долучитися й центральні правоохоронні органи.

Додамо, Михайло Бінусов чотири дні тому був призначений в.о. директора департаменту Житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Нині розслідування триває.

Інна Молчанова