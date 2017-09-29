Закарпатцям показали відновлену резиденцію єпископів

У свято Воздвиження Хреста Господнього усі закарпатці та гості краю мали змогу вільно завітати до резиденції єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії, що розташована на площі Андрея Бачинського в Ужгороді.

Реставраційні роботи тут проводять з 2004 року, щороку у вересні усіх запрошують прийти і побачити, як триває копіткий процес реставрації унікальної будівлі, що була зведена 1646 року. Спочатку це було приміщення колегії єзуїтів, а у 1775 році споруди були передані Мукачівський єпархії імператрицею Марією Терезією, яку тут вважають покровителькою. Великий портрет імператриці зберігається у приміщенні резиденції, також вона та її ім’я зображені на стінах консисторійної зали.

Найстрашнішими для унікальної будівлі стали 50-ті роки минулого століття. Тоді приміщення віддали для облаштування наукової бібліотеки університету. Унікальні фрески вкрили кількома шарами білил, фактично знищивши їх. І тільки понад 50 років потому резиденцію таки повернули єпархії, і тут одразу почали цілий комплекс реставраційних робіт, які тривають і по сьогодні. На початку ніхто не знав, що знаходиться під шаром білил, однак коли почали його знімати, усі були вражені. Для відновлення настінних розписів у конситорійній залі були запрошені реставратори зі Львова. Вдалося майже повністю відновити розпис, тут збереглися старовинні вікна, яким понад 170 років, барокові двері, також змогли реставрувати і піч, яка була встановлена у проміжку між 1880-1920 роками.

Цього року відвідувачі мали змогу побачити залу, кабінет секретаря, унікальну капличку єпископів, яка 90 років тому була розписана Йосипом Бокшаєм, прогулятися відреставрованими коридорами, стіни яких прикрашені подарованими картинами, та відвідати інші відремонтовані приміщення.

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото авторки