Збірна України стала Чемпіоном Світу - 2017 року з карпфішингу

З 20 по 23 вересня 2017 року в Угорщині на водоймі Deseda, відбувся XIX Чемпіонат світу зі спортивної ловлі коропа, в якому взяло участь 26 країн.
Склад Збірної України на цьому турнірі представляв рибальський клуб «Кричевичі» (м. Львів) Спортсмени: Івасишин Роман, Безносько Василь, Івасишин Ігор, Сениця Маркіян, Погоріляк Роман, Баник Іван, Лавриненко Дмитро і Лущенко Віталій. Тренери: Шихотаров Дамір, Сендега Тарас, Бугай Владислав.
Наша збірна лідирувала від самого старту турніру, жодного разу не поступившись суперникам першим рядком. Вперше в історії світового карпфішингу, не залишивши шансів суперникам, хлопці впевнено завоювали золоті медалі Чемпіонату світу -2017 року.
1. Україна - 4 бали (1-1-2) місця в зонах
2. Румунія - 8 балів (1-3-4)
3. Франція - 11 балів (2-4-5)
Також двійка (Івасишин Роман/Безносько Василь) стали срібними призерами Чемпіонату світу -2017 року в особистому заліку:
1. Румунія - 184,359 кг
2. Україна - 152,270 кг
3. Латвія - 101,790 кг