Збірна України стала Чемпіоном Світу - 2017 року з карпфішингу

З 20 по 23 вересня 2017 року в Угорщині на водоймі Deseda, відбувся XIX Чемпіонат світу зі спортивної ловлі коропа, в якому взяло участь 26 країн.

Склад Збірної України на цьому турнірі представляв рибальський клуб «Кричевичі» (м. Львів) Спортсмени: Івасишин Роман, Безносько Василь, Івасишин Ігор, Сениця Маркіян, Погоріляк Роман, Баник Іван, Лавриненко Дмитро і Лущенко Віталій. Тренери: Шихотаров Дамір, Сендега Тарас, Бугай Владислав.

Наша збірна лідирувала від самого старту турніру, жодного разу не поступившись суперникам першим рядком. Вперше в історії світового карпфішингу, не залишивши шансів суперникам, хлопці впевнено завоювали золоті медалі Чемпіонату світу -2017 року.

1. Україна - 4 бали (1-1-2) місця в зонах

2. Румунія - 8 балів (1-3-4)

3. Франція - 11 балів (2-4-5)

Також двійка (Івасишин Роман/Безносько Василь) стали срібними призерами Чемпіонату світу -2017 року в особистому заліку:

1. Румунія - 184,359 кг

2. Україна - 152,270 кг

3. Латвія - 101,790 кг