Чеченського сценарію у Донецьку не буде, - Порошенко

Президент Петро Порошенко запевнив, що ніколи не піде на путінський силовий сценарій повернення Донбасу під суверенітет України.

Про це Порошенко заявив, виступаючи на урочистостях з нагоди 25-річчя Національної академії правових наук у Харкові, повідомляє Укрінформ.

"Жоден український політик, у тому числі я, звичайно, ніколи не прийме рішення, щоби Донецьк був перетворений на Грозний часів першої та другої Чеченської війни. Путінського сценарію, яким він тішиться, ми не допустимо", - підкреслив Президент.

Порошенко запевнив, що "Україна - не Росія" й українці належать до іншої цивілізації, де цінують людське життя. Він наголосив, що на нині тимчасово окупованій території Донецької і Луганської області живуть не тільки вороги, найманці, а й звичайні українські громадяни.