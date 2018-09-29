Ірландія хоче збільшення кількості членів Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН потребує збільшення кількості своїх членів, аби відповідати реаліям часу.

Таку думку під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку висловив заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Ковіні, передає Укрінформ.

“Реформа ООН повинна йти далі за менеджерський й структурний рівні. Політичні органи ООН повинні наздогнати світ. Особливо це стосується Ради Безпеки. Ірландія чітко заявляє про необхідність збільшення розміру Ради. Багато частин світу або недостатньо представлені у Радбезі або не представлені узагалі”, - сказав Ковіні.

Він наголосив, що в першу чергу необхідно збільшити представництво країн Африки. “Особливої уваги заслуговує історично несправедливе недостатнє представництво Африки. Необхідно, аби країни Африки мали своє слово у рішеннях Ради, що стосуватимуться їх континенту, зважаючи ще й на те, що протягом наступних десятиліть багато зусиль ООН буде направлено саме туди”, - зазначив заступник глави уряду Ірландії.

Окрім цього, Ковіні виступив за розширення представництва малих острівних держав. “Ми також прагнемо аби малі острівні держави, що розвиваються, отримали визначену роль. Все більший вплив змін клімату на міжнародний мир й безпеку схиляє до цього”, - зауважив він.