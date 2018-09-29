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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Кучма покидає "Мінські переговори", але визначився з наступником

29 вересня, 2018 - 12:08
Фото Reuters

Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма востаннє візьме участь у засіданні групи 2 жовтня.

Про це повідомила його речниця Дарка Оліфер.

"Леонід Кучма візьме участь у засіданні ТКГ у Мінську, що відбудеться 2 жовтня. А щодо наступних засідань — усі подальші кадрові рішення з цього питання є прерогативою президента України", — зазначила вона.

Своїм наступником Леонід Кучма називає радника президента Петра Порошенка, дипломата Руслана Демченка.

За словами Оліфер, Кучма не має писати заяву на звільнення, оскільки працював у групі на громадських засадах. Також вона пояснила, що влітку цього року колишньому президенту виповнилося 80 років і саме цей вік він вважає "критичним", коли оголошував про свою відставку з посади представника України у ТКГ.

 

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