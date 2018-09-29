Молдова закликає РФ вивести війська з Придністров'я

Постійні і часті військові навчання, які проводяться на території Придністров'я російськими військовослужбовцями є дестабілізуючим чинником і грубим порушенням норм міжнародного права.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

"Військові навчання, що проводяться російськими військовослужбовцями спільно з незаконними військовими формуваннями невизнаного Придністров'я, є дестабілізуючим чинником і грубим порушенням Угоди про припинення вогню і принципи мирного врегулювання Придністровського конфлікту, підписаного в Москві в 1992 році. Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно почати виведення своїх військ і озброєння з території нашої країни в суворій відповідності з резолюцією Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - заявив молдавський прем'єр.

Глава молдавського уряду подякував керівникам держав, що підтримали прийняття на початку літа нинішнього року резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне і беззастережне виведення російських військ і озброєння з території Придністровського регіону Молдови.

За словами Павла Філіпа, повне виведення російських військ і озброєння буде сприяти якнайшвидшому врегулюванню Придністровського конфлікту та об'єднання країни.

Нагадаємо, у Придністров'ї зазнав аварії військовий вертоліт MI-8.