МВС України збільшує свою присутність в акваторії Азовського моря через загрози з боку РФ.

Про це повідомив очільник відомства Арсен Аваков під час відкриття частини водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, передає прес-служба МВС України на офіційному сайті.

«Російська Федерація, окупувавши Крим та частину Донбасу, продовжує наступати на наш суверенітет. В тому числі, в межах акваторії Азовського моря. Саме тому, ми збільшуємо присутність підрозділів МВС, а саме компоненти Держслужби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби. Для нас принципово важлива безпека узбережжя Азовського моря, нашого судноплавства. Ми не будемо потурати агресивним побажанням країни-окупанта», - наголосив міністр внутрішніх справ.

Він сказав, що з цією метою відкрита частина водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря ДСНС. Підрозділ укомплектований чотирма плавзасобами. Всього там працюватиме 54 особи. Одне з основних завдань частини – гуманітарне розмінування водних об’єктів та порятунок громадян.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін нагадав, що у 2014 донецький гарнізон ДСНС втратив 80% техніки та понад 50% інфраструктури, повідомляє прес-служба МВС.

«У 2014 особовий склад виконував свої обов’язки на межі можливостей. Тепер перед нами стоїть дуже важливе завдання - деокупація Донбасу. Ми готові до його виконання», - додав він.

Чечоткін також повідомив, що з 2014 року працівники ДСНС розмінували понад 25 тисяч гектарів територій та 100 гектарів акваторій від вибухонебезпечних предметів. Також було знищено понад 161 тисячу вибухонебезпечних предметів різного типу.

Раніше повідомлялося, що на виконання розпорядження командувача Об’єднаних сил щодо підтримання високого рівня бойової підготовки підрозділів, зі складу Об’єднаних сил, на узбережжі Азовського моря проведено спільні тактичні навчання по відбиттю та стримуванню агресії з моря.