Учасники експерименту LHCb на Великому адронному колайдері виявили два нових баріони і свідоцтва існування одного нового тетракварка.

Повідомлення про відкриті частинки опубліковано на офіційному сайті Великого адронного колайдеру.

Детектор LHCb - один з чотирьох детекторів ВАК, призначений для вивчення B-мезонів, частинок з b-кварками. У них, зокрема, найсильніше проявляється порушення CP-симетрії, через яке Всесвіт складається в основному з матерії, а не з матерії і антиматерії в рівних частках.

У серпні нинішнього року група LHCb вперше оцінила час життя двічі зачарованого баріона, відкритого в минулому році: виявилося, що воно приблизно дорівнює 0,256 ± 0,037 пікосекунд.

Відкриті частки - баріони Σb (6097) + і Σb (6097) -, що складаються відповідно з одного чарівного, або b-кварка і двох верхніх кварків і з одного чарівного кварка і двох нижніх кварків. Чотири родинні їм частки раніше виявили в експерименті Фермілаб, однак ці два важчих баріони вперше спостерігали на LHCb. Число 6097 в назвах - оцінка мас частинок в мегаелектронвольт, таким чином, вони приблизно в шість разів масивніше протонів.

«Нові результати - ще один крок у розумінні фізиками сильної взаємодії, однієї з чотирьох фундаментальних взаємодій в природі», - йдеться в повідомленні ЦЕРН. Вчені досліджували взаємодію нейтрального баріона Λb0 і π-мезона, що складається з кварка і антикварка. Третя частка, яку експериментатори назвали Zc- (4100) - мезон і кандидат в тетракварк, що складається з двох зачарованих кварків і двох антикварків. Їх існування передбачалося давно, але виявляти їх почали відносно недавно. Поки існування Zc- (4100) вдалося підтвердити тільки з трьома стандартними відхиленнями, чого недостатньо для «офіційного» відкриття частинки (потрібно п’ять) - вчені планують продовжити дослідження.