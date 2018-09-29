Надання Томосу Україні є законним, - Вселенський патріарх Кирилу

У мережі з'явилися детальні розшифровки розмови Вселенського патріарха Варфоломія з предстоятелем РПЦ Кирилом, в частині обговорення ними надання автокефалії українській церкві.

Про це повідомляє Orthodoxia.info.

"Українці відчувають себе не комфортно під владою Росії і прагнуть повної свободи - релігійної, так само, як вони мають її політично. Вони підносили свої прохання до Матері Церкви, яка вважає їх бажання справедливим і буде діяти в цьому напрямку відповідно до рішення, вже прийнятого на останній сесії Священого Синоду", - зазначив Варфоломій.

Також він додав, що всі президенти України, окрім Януковича, приїжджали до Вселенського Патріархату і благали про надання автокефалії.

"За виключенням президента Януковича, якого я зустрів десять років тому, всі інші [президенти] приїздили до Вселенського Патріархату і благали про надання автокефалії. В останні роки не тільки президент Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, але і Парламент прийняв офіційне рішення", - розповів патріарх.