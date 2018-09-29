Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

НАТО заявило про наміри зміцнити оборону

29 вересня, 2018 - 15:58
Photo From Wikimedia Commons

НАТО робить усе можливе, аби зміцнити здатність Альянсу до відлякування потенційного агресора.

Про це під час відкриття засідання Військового комітету НАТО у Варшаві заявив голова цього органу Стюарт Піч, передає Укрінформ.

"Альянс відповідає на виклики безпеці, зміцнюючи нашу здатність до відлякування й оборони, розповсюджуючи стабільність у відповідності до принципу 360 градусів", - зазначив Піч.

Він наголосив на значенні місії Resolute Support в Афганістані та дорадчої місії НАТО в Іраку, де Альянс підтримує місцеву владу у протидії тероризму, а також ініціативи готовності 4x30. У відповідності до цієї ініціативи, в 2020 році НАТО має мати у своєму розпорядженні 30 механізованих батальйонів, 30 авіаескадрилій і 30 бойових кораблів, які мають бути готовими до дій упродовж не більше ніж 30-ти днів.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не потребує дозволу РФ щодо вступу України в Альянс.

Більше новин

Резолюція ООН щодо Криму буде прийнята, - Порошенко
Молдова закликає РФ вивести війська з Придністров'я
У Варшаві розпочинається триденне засідання Військового комітету НАТО
НАТО відзначає прогрес Грузії на шляху до альянсу
У Нью-Йорку відкрилася сімдесят третя сесія Генасамблеї ООН
РФ намагається втрутитися у майбутній референдум у Македонії, - Меттіс

Новини партнерів

Loading...