НАТО заявило про наміри зміцнити оборону

НАТО робить усе можливе, аби зміцнити здатність Альянсу до відлякування потенційного агресора.

Про це під час відкриття засідання Військового комітету НАТО у Варшаві заявив голова цього органу Стюарт Піч, передає Укрінформ.

"Альянс відповідає на виклики безпеці, зміцнюючи нашу здатність до відлякування й оборони, розповсюджуючи стабільність у відповідності до принципу 360 градусів", - зазначив Піч.

Він наголосив на значенні місії Resolute Support в Афганістані та дорадчої місії НАТО в Іраку, де Альянс підтримує місцеву владу у протидії тероризму, а також ініціативи готовності 4x30. У відповідності до цієї ініціативи, в 2020 році НАТО має мати у своєму розпорядженні 30 механізованих батальйонів, 30 авіаескадрилій і 30 бойових кораблів, які мають бути готовими до дій упродовж не більше ніж 30-ти днів.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не потребує дозволу РФ щодо вступу України в Альянс.