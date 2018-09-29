Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

ООН закликала Росію та Сирію відмовитися від хімічної зброї

29 вересня, 2018 - 11:12
Фото Reuters

Росію й Сирію закликають дотримуватися міжнародних зобов’язань стосовно заборони використання хімічної зброї.

Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн, повідомляє Укрінформ.

"Австралія приєднується до тих, хто закликає Сирію припинити використання хімікатів як зброї. Австралія також просить Росію й усі держави посилити заборону на використання хімічної зброї будь-де", - сказала Пейн.

Вона також наголосила на необхідності належного розслідування усіх випадків можливого застосування забороненої зброї. “Як держави-члени ООН ми повинні захищати нашу давню заборону на використання хімічної зброї та дотримуватися нашого колективного права й прагнення розслідувати підозри та підтвердити дотримання цієї заборони”, - зауважила глава МЗС Австралії.

Пейн звернула увагу на неприпустимість використання будь-яких хімічних реагентів для воєнних дій. “Нещодавно ми стали свідками невибіркового вбивства з використанням хімічної зброї, у тому числі застосування промислових хімікатів, таких, як хлор. Ми спільно погодилися, що використання хімічної зброї будь-коли, будь-де та за будь-яких умов є невиправданим й неприйнятним”, - нагадала дипломат.

Нагадаємо, в ЄС пропонують новий механізм санкцій за використання хімзброї.

Більше новин

Супрун розповіла, як вегетаріанство впливає на здоров'я
У Вінниці тестують мобільний додаток для людей із вадами слуху
У КМДА попереджають про епідемічну проблему із захворюваністю на менінгококову інфекцію
Червоний Хрест визнав зникнення $ 5 млн пожертвувань на боротьбу з епідемією Ебола
До Львова прибув літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО
Через негоду в Центральній та Західній Європі загинули щонайменше три людини

Новини партнерів

Loading...