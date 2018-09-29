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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Палестина подала скарг проти США в Міжнародний суд

29 вересня, 2018 - 10:08
Фото Reuters

Палестина подала в Міжнародний суд скаргу проти США щодо розміщення посольства США в Єрусалимі, який, на її думку, порушує міжнародний договір.

Про це повідомляє Reuters.

"Палестина стверджує, що Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року вимагає, аби країна розміщувала своє посольство на території приймаючої держави. Ізраїль контролює Єрусалим військовими, тому його право володіння є спірним", - зазначається у повідомленні.

У позові Палестина просить суд "наказати Сполученим Штатам Америки відкликати свою дипломатичну місію з Священного міста Єрусалима".

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