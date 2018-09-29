Палестина позивається до Міжнародного суду ООН проти США

Палестина подала в Міжнародний суд ООН позов до США у зв'язку з перенесенням американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

На думку Палестини, таке рішення американської влади є порушенням Віденської конвенції 1961 року.

"З Віденської конвенції випливає, що місія держави, що направляє дипломатичного представника, повинна бути розміщена на території держави, що приймає дипломатичного представника. У світлі особливого статусу Єрусалиму, переміщення посольства США в Ізраїлі в Єрусалим є порушенням Віденської конвенції", - стверджує палестинська сторона.

Палестина просить ООН визнати факт порушення і постановити, щоб США відкликали дипмісію з Єрусалиму, а також, щоб суд "вимагав від США утриматися в майбутньому від порушення зобов'язань і надати гарантії неповторення незаконної поведінки".

Зазначимо, що Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, в той час як палестинці бачать Східний Єрусалим столицею майбутньої палестинської держави. Статус Єрусалиму довгий час вважається однією з найбільших проблем, які необхідно врегулювати при укладенні будь-якої ізраїльсько-палестинської мирної угоди.

При цьому посольства практично всіх країн світу в Ізраїлі розташовуються в Тель-Авіві.