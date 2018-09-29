Порошенко підписав закон про запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Законом вносяться зміни до Митного кодексу України та низки законів України в частині спрощення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

"Я буду сприяти як боротьбі з контрабандою, так і захисту сервісу суб'єктів господарювання", - прокоментував Глава держави підписання Закону.

Також він наголосив на прозорості даного закону.

"Це прозоре і відкрите вікно для суб'єктів господарювання, відкрите для бізнесу, відкрите для інвестицій і точно покращить інвестиційний клімат в державі", - наголосив він.

Реалізація Закону дасть змогу повноцінно запровадити механізм «єдиного вікна» шляхом оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, що прискорить процес проведення експортно-імпортних операцій та, відповідно, поліпшить інвестиційну привабливість і рейтингові показники України, такі як Doing Business та Індекс ефективності логістики.