Порошенко розкрив дані про запобігання терактам на оборонних заводах

29 вересня, 2018 - 19:20
Президент Петро Порошенко заявив про попередження силовиками великої кількості терористичних актів в Україні, у тому числі підриву підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це він розповів, виступаючи на урочистостях з нагоди 25-річчя Національної академії правових наук у Харкові, передає Укрінформ.
"Можу зараз оголосити закриту статистику, що зусиллями в тому числі СБУ, прокуратури, інших силових підрозділів зупинено підготовку великої кількості терористичних актів", - зазначив Порошенко.
За його словами, планувалися, зокрема, підриви місць масового скупчення громадян і підприємств оборонного комплексу.
Також Президент додав, що 18% таких терактів планувалося провести в Харківській області.