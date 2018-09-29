Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Порошенко розкрив дані про запобігання терактам на оборонних заводах

29 вересня, 2018 - 19:20
Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко заявив про попередження силовиками великої кількості терористичних актів в Україні, у тому числі підриву підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це він розповів, виступаючи на урочистостях з нагоди 25-річчя Національної академії правових наук у Харкові, передає Укрінформ.

"Можу зараз оголосити закриту статистику, що зусиллями в тому числі СБУ, прокуратури, інших силових підрозділів зупинено підготовку великої кількості терористичних актів", - зазначив Порошенко.

За його словами, планувалися, зокрема, підриви місць масового скупчення громадян і підприємств оборонного комплексу.

Також Президент додав, що 18% таких терактів планувалося провести в Харківській області.

Новини партнерів

Loading...