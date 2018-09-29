Програму візиту Ердогану до Німеччини змінили через протести

Графік візиту до Німеччини президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в суботу змінили через проблеми безпеки і політичні розбіжності.

Про це повідомляє Reuters.

Після сніданку з канцлером Ангелою Меркель Ердоган вирушив в Кельн, де він планує відкрити нову центральну мечеть міста.

Новий релігійний центр очолює DITIB, турецько-німецька ісламська асоціація, що представляє близько 900 турецьких ісламських груп в Німеччині. DITIB проводить громадську роботу і пропонує навчання імамів і отримує кошти з Анкари.

У п'ятницю влада Кельна скасували запланований великий відкритий захід в мечеті з міркувань безпеки.

У заяві міської влади йдеться про те, що церемонія відкриття відбудеться, але в ній зможуть взяти участь лише запрошені гості, а навколо самої мечеті створять безпечну зону.

Поряд з мечеттю був встановлений великий периметр безпеки, і місцева поліція заявила, що в суботу вранці ніяких хвилювань не спостерігалося. По всьому місту були розгорнуті кілька тисяч поліцейських.