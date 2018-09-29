Рада ЄС створила Європейське підприємство з високоефективних обчислень

Рада ЄС підтримала плани Єврокомісії інвестувати спільно з країнами-членами у побудову європейської суперкомп'ютерної інфраструктури світового класу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії на офіційному сайті.

Рада з питань конкурентоспроможності прийняла Положення про створення спільного підприємства EuroHPC - нової юридичної та фінансової структури, яка об'єднає ресурси з 25 країн Європи, побудує суперкомп'ютерну та інфраструктуру даних, а також підтримає дослідження та інновації за участю вчених, бізнесу та промисловості.

Спільне підприємство EuroHPC буде засноване в листопаді 2018 року та діятиме до кінця 2026 року. Воно матиме бюджет 1 мільярд євро, половина йтиме з бюджету ЄС і половина від участі європейських держав-членів. Додаткові ресурси на суму понад 400 мільйонів євро будуть надходити від приватних партнерів.

Планується купити та розмістити у Європі два суперкомп'ютери, які б входили до п'яти кращих у світі, та принаймні ще два, які увійдуть у топ-25. Ці машини будуть взаємопов'язані з існуючими на національному рівні суперкомп'ютерами та доступними в усій Європі для державних і приватних користувачів, для використання в більш ніж 800 областях науки та промисловості.

Промисловість ЄС в даний час споживає понад 33% ресурсів суперкомп'ютерів у всьому світі, а поставляє лише 5% з них.