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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Резолюція ООН щодо Криму буде прийнята, - Порошенко

29 вересня, 2018 - 10:56
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко переконаний, що буде прийнята резолюція ООН по Криму.

Про це вінсьогодні сказав під час відкриття 10-го міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!" у Харкові, передає УНН.

"Точно буде прийнята резолюція Організації Об’єднаних Націй — резолюція по Криму, де Росія буде названа державою, що окупує незаконно українську територію", — наголосив він.

Нагадаємо, Україна, Німеччина, Франція і США готують проект про введення миротворців ООН на Донбас.

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