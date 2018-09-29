Резолюція ООН щодо Криму буде прийнята, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що буде прийнята резолюція ООН по Криму.

Про це вінсьогодні сказав під час відкриття 10-го міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!" у Харкові, передає УНН.

"Точно буде прийнята резолюція Організації Об’єднаних Націй — резолюція по Криму, де Росія буде названа державою, що окупує незаконно українську територію", — наголосив він.

Нагадаємо, Україна, Німеччина, Франція і США готують проект про введення миротворців ООН на Донбас.