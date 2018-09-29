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Сенцова мають оглянути українські лікарі, - МЗС

29 вересня, 2018 - 15:40
Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає допустити українських лікарів до політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці вже 139-й день.

Про це написала в Twitter прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Коригування лікування" з боку РФ відоме. Вимагаємо допуск українського консула та лікарів до Олега", - заявила вона.

 

Фото О.Сенцова.139-й день. "Коригування лікування" з боку РФ відоме.Вимагаємо допуск укр консула та лікарів до Олега https://t.co/5qFwzVeJpN

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 29, 2018

Нагадаємо, з'явилися нові фото Олега Сенцова з моменту його обстеження в лікарні.

Джерело: День

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