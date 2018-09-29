Сербія привела у бойову готовність армію через візит президента Косова

Президент Сербії Александар Вучич привів армію Сербії в стан бойової готовності через приїзд президента Косово Хашима Тачі на озеро Газіводе.

Про це повідомляє прес-служба ЗС Сербії на офіційному сайті.

Хашим Тачі сьогодні відвідав озеро Газіводе на півночі Косово. Разом з ним приїхали також керівник поліції Косово і міністр фінансів.

Тачі за штурвалом поліцейського катера об'їхав водосховище Газіводе. Повідомляється, що поїздка тривала близько 15 хвилин.

Катер проїхав біля греблі ГЕС "Газіводе", після чого повернувся до місця відправлення. Після прогулянки на катері Тачі сів у машину і поїхав у супроводі спецназу і поліції.

Однак перед приїздом Тачі спецназ косовської поліції взяв під контроль об'єкти електростанції та водосховища в Газіводе.

Через кілька годин після завершення візиту спецпризначенці залишили об’єкти.

ГЕС "Газіводе" і підстанція "Валачі" є ключовими енергетичними об'єктами на півночі Косова, вони належать сербській енергомережі. Тут же знаходиться ключовий для півночі Косова об'єкт водопостачання - канал Ібр-Лепенец.

Раніше косовари неодноразово заявляли, що ГЕС "Газіводе" повинна бути включена в енергетичну систему Косова.