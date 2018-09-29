Швейцарія виступає за збереження санкцій проти РФ

Посол України Артем Рибченко обговорив ситуацію навколо можливого повернення російської делегації в ПАРЄ з членом Ради Кантонів Швейцарії Філіппо Ломбарді.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України у Швейцарії на офіційному сайті.

"Під час зустрічі обговорено перспективи взаємодії між парламентами України та Швейцарії, зокрема можливості активізації контактів по лінії груп дружби. Також порушено питання ситуації, що складається у Парламентській Асамблеї Ради Європи навколо можливого повернення російської делегації", - йдеться у повідомленні.

Посол поінформував швейцарського парламентаря про актуальну ситуацію на сході України і привернув увагу до постійного погіршення ситуації в Криму, зокрема нещодавньої екологічної аварії, відповідальність за яку несе російська окупаційна влада.

Зі швейцарської сторони підтверджено чітку позицію щодо територіальної цілісності України і збереження обмежувальних заходів.