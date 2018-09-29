Скрипаль допомагав чотирьом службам безпеки країн-членів НАТО, - ЗМІ

Колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль до 2017 року допомагав чотирьом службам безпеки країн-членів НАТО – окрім британської МІ-6, за співпрацю з якою він і був схоплений у Росії, також естонській, чеській та іспанській спецслужбам.

Про це повідомляє впливове німецьке видання Focus із посиланням на високопоставлених співробітників Об’єднаного командування НАТО з питань контррозвідки (ACCI) у Брюсселі.

"Отруєний у березні цього року колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль, за інформацією Focus, до 2017 року працював на 4 спецслужби НАТО. При цьому, він "здав" деяких активних шпигунів російської військової розвідки ГРУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергій Скрипаль у 2004 році був схоплений у Росії за співпрацю з британською розвідувальною службою МІ-6 і в 2010 році звільнений у результаті обміну. З того часу він з донькою проживали у Солсбері на півдні Англії.

"У 2012 Скрипаль у супроводі співробітників МІ-6 їздив до Праги та інформував місцеві служби безпеки про активну російську агентурну мережу. Деяких агентів Москви, за інформацією Focus, Скрипаль знав ще з часу своєї служби", - зазначається у повідомленні.

Згідно зі ЗМІ, влітку 2016 року Скрипаль надав естонській спецслужбі у Таллінні настільки точну інформацію, "що були викриті відразу три шпигуни спецслужб Москви". Серед них, зокрема, був офіцер армії Естонії та його батько.

Крім того, "надзвичайно актуальна" інформація була надана Сергієм Скрипалем й іспанській спецслужбі CNI. "Відповідно до інформації Focus, мова тут йшла від кримінальних контактів російської мафії в регіоні Коста-дель-Соль до впливових політиків та службовців у Москві", - зазначається у повідомленні.

Аналітики НАТО не виключають, що причиною замаху на Сергія Скрипаля була саме його діяльність з викриття російських агентів для західних спецслужб.

Як повідомлялося, колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними у Солсбері і потрапили в лікарню з отруєнням невідомою речовиною 5 березня. Речовину ідентифікували як "Новічок".

В Організації із заборони хімічної зброї дійшли висновку, що влада Великої Британії правильно ідентифікувала речовину, якою були отруєні Скрипалі, і підтвердили російське походження "Новічка".

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. За словами прем'єр-міністра Терези Мей, британська розвідка з'ясувала, що підозрювані – "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" (дані з паспортів, за якими вони прибули в Лондон) - офіцери ГРУ.

Раніше The Bellingcat і The Insider провели спільне розслідування, результати якого дають підстави стверджувати, що "Олександр Петров" і "Руслан Боширов", яких Велика Британія підозрює в отруєнні Скрипаля, дійсно є співробітниками російських спецслужб. Їм також вдалося встановити особу "Руслана Боширова" - ним виявився полковник ГРУ і "герой Росії" Анатолій Чепіга.