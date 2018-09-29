Сьогодні у Львові розпочнеться фестиваль "Золотий Лев"

Міжнародний форум, котрий уже впродовж 29 років є головною театральною подією міста Лева, цього року відбуватиметься 29 вересня – 7 жовтня і прийме гостей з п’яти країн.

Гасло фестивалю незмінне – "Класика очима експерименту".

Прихильники «Лева» знають, що його директор Ярослав Федоришин чергує театральні простори, і це означає, що один рік форум – вуличний, другий – стаціонарний. Минулого, 2017-го, глядачі мали змогу подивитися вистави вуличних театрів з України, Польщі, Португалії та Чехії. Цього року до Львова приїдуть театри «з дахом» з Грузії, Румунії, Польщі, Угорщини та Австрії. Також візьмуть участь у форумі й Молодий академічний театр (Київ), Київський національний театр ім. Івана Франка, львівський Перший український театр для дітей та юнацтва та, звісно ж, Львівський академічний театр «Воскресіння», котрий покаже дві вистави – на площі перед Оперним театром та на своїй сцені.

Розпочне фест театр «Воскресіння» – о 20.00 вуличною виставою «Йов» Кароля Войтили (Папи Римського Івана Павла ІІ). Сценарій написано 1940 року. І ця вистава, за словами її постановника Ярослава Федоришина, – про найсокровенніше: віру, яка підтримує нас у найважчі хвилини, про всеосяжну любов і опіку Божу над кожним із нас.

Також в афіші «Золотого лева» вистави «А.Л.Ж.И.Р.» (Тбіліський академічний російський театр ім. Грибоєдова), «Іфігенія в Авліді» (Львівський театр «Воскресіння»), «Однорукий» (Молодий академічний театр, м. Київ), «Міоріта» (Незалежний театр, Румунія), «Іван Павло II. Римський Триптих» (Театр Кароля Войтили, Польща), «Тряпчатий м’яч» (Дунайський театр, Угорщина), «Стелла» (Театр «Міхай Емінеску», Румунія), вистава «Schmetterlingstango» («Танго метелика», Театр «Табор», Австрія), «Розбитий глек» (Київський національний театр ім. І.Франка).

Крім театральних постановок, у програмі «Лева» – конференція «Драматургія Кароля Войтили», до участі у якій запрошені театрознавці, драматурги, режисери та актори з України і з-за кордону.

Як розповів «Дню» Ярослав Федоришин, цей фестиваль відрізнятиметься від попередніх тим, що у ньому – не дуже велика програма, тому що на велику програму, яку запланували, вчасно не отримали коштів. Також, через брак фінансування, вперше не відбудеться традиційної карнавальної ходи, якої кожного року з нетерпінням чекають і львів'яни, і гості міста. Точно знаю, що багато людей приїжджають до Львова саме на перший день проведення «Золотого лева», аби подивитися карнавальний, яскравий і колоритний, його початок.

«Я взагалі вважаю, що такі фестивалі, як «Золотий лев», як «Гоголь-фест», не повинні стояти в черзі на отримання грантових грошей, – говорить директор заходу. – Гроші повинні виділяти Культурний фонд чи Міністерство культури. От і все. Бодай з огляду на те, що нам на наступний рік – 30 років. І цей період – ціла театральна епоха. Ми завжди мали гідне відкриття. До нас приїжджали театри і зірки з усього світу. Станом на сьогодні цього немає, бо зробити це без коштів – неможливо. До нас добре поставилося тільки місто, яке закрило питання з готелями і харчуванням для колективів».

Додам, що у переддень відкриття «Лева» Ярослав Федоришин повідомив, що Міністерство культури виділило-таки кошти на проведення конференції «Драматургія Кароля Войтили».

Довідка «Дня»:

Театральний фестиваль «Золотий лев» веде відлік від 1989-го. Заснований керівником Львівського духовного театру «Воскресіння» Ярославом Федоришиним, котрий увесь цей час є незмінним директором «Лева».

За майже три десятки років у Львові на фесті гостювали театральні колективи з України, Білорусі, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови, Сербії, Словаччини, Бельгії, Франції, Голландії, Болгарії, Угорщини, Росії, Німеччини, США, Великобританії, Киргизстану, Грузії та інших держав. Отже, «Лев» це вже не просто традиція – це історія культури Львова.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів, фото надав Театр «Воскресіння».