SpaceX відправить японські апарати на Місяць

Компанія SpaceX уклала контракт з японським стартапом ispace на проведення двох місій з доставки кількох космічний апаратів до Місяця в рамках програми HAKUTO-R.

Про це йдеться на офіційному сайті SpaceX.

Запуски заплановані на 2020 і 2021 роки і здійснюватимуться з використанням ракети-носія Falcon 9. У ході першого (у 2020 році) до нашого природного супутника SpaceX доставить орбітальний космічний апарат. В рамках другого (у 2021 році) – посадковий модуль з місяцеходами.

Компанія ispace є одним з фіналістів конкурсу Google Lunar XPrize з головним призом в 30 мільйонів доларів. Місяцеходи є доопрацьованою версією ровера HAKUTO, який компанія представила в рамках цього конкурсу. Посадковий модуль і орбітальний апарат – абсолютно нові розробки японського стартапу.

Нагадаємо, що мета конкурсу Google Lunar XPrize полягала в розробці та відправці на Місяць космічного апарату, здатного подолати 500 метрів по поверхні супутника Землі і надіслати фотографії і відеозаписи супутника з високою роздільною здатністю.

У січні 2018 року організатори конкурсу оголосили, що жодна з команд-учасниць не встигне провести місію до кінця закінчення конкурсу, і він залишився без переможців. Незважаючи на дострокове завершення конкурсу, деякі фіналісти продовжили розробку своїх проектів і оголосили про те, що продовжать підготовку до запусків своїх апаратів до Місяця за підтримки сторонніх інвесторів.

Самій ispace вдалося зібрати на два запуски 95 мільйона доларів. Крім ispace до Місяця збирається, ізраїльська компанія SpaceIL, яка теж підписала контракт з SpaceX на запуск їхнього місячного посадкового модуля в грудні цього року. Інший колишній учасник X Prize, компанія Astrobotic планує в середини 2020 року відправити посадковий апарат Peregrine за допомогою ракети «Атлас-5» компанії United Launch Alliance.