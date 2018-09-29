США зупиняють роботу дипломатичних установ в Іраку

Державний департамент США прийняв рішення фактично припинити роботу консульства в іракському місті Басра через військову загрозу з боку Ірану та сил, які діють за підтримки Тегерана.

Про це повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати оголосили, що фактично закривають консульство в іракському місті Басра й переміщують дипломатичний персонал, що працював у ньому, внаслідок посилення загроз із боку Ірану та підтримуваних Іраном ополченців, у тому числі ракетного вогню", - зауважує видання.

Як наголосив у цьому зв'язку держсекретар США Майк Помпео, Сполучені Штати покладають безпосередню відповідальність на Іран за будь-які напади на американців, дипустанови США та сім'ї дипломатів в цьому регіоні. Він згадав про недавні ракетні обстріли по американському консульству в Басрі. "Сполучені Штати оперативно та належним чином реагуватимуть на будь-які подібні напади", - заявив Помпео.

Держсекретар США підкреслив, що загроза для американського персоналу та дипломатичних установ США в Іраку посилюється. Помпео додав, що Вашингтон працює разом з іракськими силами та союзниками США для того, щоб належним чином реагувати на ці загрози.

Рішення про закриття консульства через фактичну небезпеку посилює напруженість між Вашингтоном і Тегераном після того, як адміністрація Трампа відновила санкції проти Ірану. Заява Держдепу пролунала через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп і президент Ірану Хассан Рухані обмінялися критичними висловлюваннями на Генасамблеї ООН, а Трамп пообіцяв посилити тиск санкцій та звинуватив керівників Ірану в поширенні "хаосу, смерті та руйнувань" у регіоні.