Тенісна збірна України серед дівчат до 16-ти років вийшла у фінал Junior Fed Cup

Тенісна збірна України серед дівчат до 16-ти років боротиметься за звання найсильнішої у світі.

У півфінальній зустрічі українські тенісистки виграли обидва одиночних матчі у представниць Росії, повідомляється на офіційному сайті Великого тенісу України.

У першому матчі Любов Костенко за півтори години перемогла Поліну Кудерметову з рахунком 6:1, 6:2, а Дарина Лопатецкая принесла нашій команді друге переможне очко, обігравши Оксану Селехметьєву - 6:3, 6:3.

У вирішальному матчі юніорського Кубка Федерації українки зустрінуться з переможницями зустрічі збірних США та Словаччини.