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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Трамп підписав бюджет Пентагону, $250 млн піде Україні

29 вересня, 2018 - 09:12
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом “Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік”, яким виділяється $250 мільйонів для підтримки України.

Про це повідомляє Посольство України в США.

"Набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, у якому збільшено безпекову допомогу Україні до 250 мільйонів доларів", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, обсяги допомоги нашій державі на безпековому та оборонному напрямах по лінії Пентагону збільшено на 50 млн. дол. порівняно з бюджетом 2018 року.

"Високо цінуємо зростаючу підтримку України нашим ключовим стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки, спрямовану на зміцнення обороноздатності нашої Держави у протидії російській агресії", - підкреслюють у посольстві.

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Джерело: День
          
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