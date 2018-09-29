Три українські режисери заборонили показувати свої фільми на фестивалі у РФ

Три українські режисери заборонили показувати свої фільми на території Росії у рамках фестивалю «Артдокфест», який триватиме з 19 по 23 жовтня в Ризі, а з 6 по 12 грудня в Москві.

Про це повідомляє zaxid.net.

Фестиваль, президентом якого є кінорежисер Віталій Манський, традиційно проходить в Латвії та в Росії. Проте три картини українських режисерів - «Домашні ігри» Аліси Коваленко, «Тато - мамин брат» Вадима Ількова, «Дельта» Олександра Течинського – покажуть лише у Ризі.

Всі три режисери виступили проти того, щоб їхні фільми показували на території Росії. Про це розповів «Медузі» Віталій Манський.

Нагадаємо, це не перший такий випадок на «Артдокфесті». Відмовився показати свій фільм «Головна роль» у Росії у 2017 році Сергій Буковський. Відмовились від участі у фестивалі режисерки Марія та Анастасія Старожицькі, чий фільм «Війна химер» запросили організатори.

У свою чергу минулого року російська влада змусила скасувати покази фільму «Мустафа» про Мустафу Джемілєва та фільм «Війна заради миру» - про добровольців, які вирушили захищати свою батьківщину на схід України.

«Артдокфест» - міжнародний фестиваль авторського документального кіно, заснований у 2007 році дирекцією Національної премії неігрового кіно «Премія Лавр». «Артдокфест» проводиться щорічно в Москві, в першу декаду грудня. З 2014 року проходить так само в Санкт-Петербурзі та Ризі (Латвія) в рамках міжнародного фестивалю Riga IFF.