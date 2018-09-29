У Барселоні сутички між поліцією та прихильниками незалежності

У Барселоні відбулися сутички поліції з групою каталонських прихильників незалежності, які зібралися в знак протесту проти маршу іспанських правоохоронців.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Поліцейський союз організував в суботу марш, щоб віддати належне співробітникам Національної поліції і Цивільної гвардії за їх роботу на виборчих дільницях рік тому під час референдуму про незалежність.

У свою чергу організації, що підтримують незалежність Каталонії, організували свою акцію.

Місцева рада змусила організаторів обох акцій змінити маршрути, щоб уникнути конфронтації, але опівдні обидві демонстрації закінчилися фактично в одному місці в центрі міста.

Повідомляється, що сутички почалися після того, як один з учасником маршу за відділення Каталонії кинув фіолетову фарбу в людину, яка брала участь у марші на підтримку іспанської поліції.

Поліція застосувала кийки, щоб розігнати учасників обох груп і розділити їх.

Раніше, у Барселоні тисячі прихильників незалежності Каталонії зібрались на акції до річниці референдуму.