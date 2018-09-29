У британському Солсбері проведуть "ребрендинг" через отруєння "Новачком"

Влада британського міста Солсбері найняла команду консультантів в спробі провести "ребрендинг" після історії з отруєнням екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це пише Politico.

Консультантів попросять запропонувати можливі методи зміни сприйняття людьми міста, щоб запобігти зниженню кількості приїжджих.

Після отруєння із застосуванням "Новічка" в березні число туристів впало майже на 14% в порівнянні з попереднім роком.

Полін Чорч, член ради графства Уїлтшир з економічного розвитку і відновлення Солсбері, заявила, що глобальне сприйняття міста необхідно змінити.

"Солсбері всесвітньо відомий, але не з тих причин, які ми хотіли б бачити. Я думаю, що нам потрібно зробити практично повний ребрендинг", - сказала вона.

На відкритих зборах в мерії Уїлтшира було оголошено, що всі місця в центрі Солсбері, які були оточені після отруєння, були знезаражені і тепер повністю безпечні.

Ресторан Zizzi і паб Mill, які відвідали Скрипалі до того, як їх знайшли без свідомості, повинні бути знову відкриті до Різдва.

Рада Уїлтшира сподівається, що серія подій, включаючи продовольчі ярмарки, літературний фестиваль і різдвяний каток, допоможе відновити довіру і поверне туристів.