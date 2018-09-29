У Дніпрі відзначає 100-річчя перший український державний театр

У Дніпрі 29 вересня своє 100-річчя відзначає перший державний драматичний театр України – Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка.

Святкування розгорнули на площі біля театру. На сцені просто неба колектив ювіляра своїми виступами вітають колеги з різних регіонів України, а також заклади культури й мистецтва Дніпра, повідомляє Радіо Свобода.

До дня народження театр підготував кілька фотозон із використанням декорацій до своїх вистав, де фотографуються глядачі. Окрім того, на площі перед закладом розгорнули ярмарок майстрів народного мистецтва, виставку українського народного строю, експозицію ретроавтомобілів, працюють «живі скульптури».

Цього ж дня театр урочисто відкриває свій 101-й сезон виставою «Нація» за романом Марії Матіос, а також театральний фестиваль «Феєрія Дніпра». У рамках цього заходу упродовж тижня 10 театрів із різних міст України показуватимуть свої вистави.