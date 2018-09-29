Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

У Луцьку відбувся "Осінній бал" для дітей та підлітків із особливою долею

29 вересня, 2018 - 11:30
Фото: Facebook

На цьому балу було все: і сльози, і усмішки, і  емоції, які переповнювали, і зал, який вставав аплодуючи, коли вальс танцювали  дівчата на інвалідних колясках та  учасники неоголошеної війни на сході України... Був майстер-клас польки від хореографа Влада Ями, виступи учасниці шоу "Голос країни – 8" Марії Хурсенко та  переможця п’ятого сезону шоу Антона Копитіна. "Осінній бал" проводився  з ініціативи голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

Репетиції учасників  почалися  ще у червні, в танцювальних номерах виступили  учасники  громадських організацій: Центр реабілітації осіб з інвалідністю "Джерело життя", батьків дітей із синдромом Дауна, "Янголята" (спілка батьків дітей з розладами аутичного спектру), "Повір у себе", "Сильні діти", Ресурсний центр "Кольорова капустинка", державна реабілітаційна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок". У програмі балу були полонез, мазурка і вальс.

Батьки дітей  також підготували два танцювальні номери. Готували до виступів дітей і батьків хореографи на чолі з Аліною Панасевич, яка є організатором  танцювального конкурсу "Золота троянда", який збирає сотні учасників з Луцька та області.

Наталія МАЛІМОН, "День", Луцьк

Новини партнерів

Loading...