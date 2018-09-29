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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

У Маріуполі з'явиться один із центрів авіації

29 вересня, 2018 - 14:25
Фото з архіву "Дня"

У Маріуполі буде розташовуватись один з регіональних центрів авіації Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це повідомляє прес-служба МВС з посиланням на міністра Арсена Авакова.

За його словами, наразі міністерство працює над "великим вертолітним проектом". Він базується на новій системі взаємодії всіх служб МВС.

"Це сервіс і безпека для простих громадян. Це санітарна авіація, якої у нас на даний момент не існує, транспортування тяжкохворих, вивезення людей із зони надзвичайних ситуацій", - повідомив Аваков.

Міністр додав, що протягом двох років ця система запрацює по всій країні. Серед основних завдань - охорона кордону, особливо морського, забезпечення спеціальних функцій пожежників, поліцейських і гвардії.

"Цей ступінь можливостей запрацює в Україні до кінця року. Донецька область теж в цьому переконається", - зазначив він.

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Джерело: День

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