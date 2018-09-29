У Маріуполі з'явиться один із центрів авіації

У Маріуполі буде розташовуватись один з регіональних центрів авіації Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це повідомляє прес-служба МВС з посиланням на міністра Арсена Авакова.

За його словами, наразі міністерство працює над "великим вертолітним проектом". Він базується на новій системі взаємодії всіх служб МВС.

"Це сервіс і безпека для простих громадян. Це санітарна авіація, якої у нас на даний момент не існує, транспортування тяжкохворих, вивезення людей із зони надзвичайних ситуацій", - повідомив Аваков.

Міністр додав, що протягом двох років ця система запрацює по всій країні. Серед основних завдань - охорона кордону, особливо морського, забезпечення спеціальних функцій пожежників, поліцейських і гвардії.

"Цей ступінь можливостей запрацює в Україні до кінця року. Донецька область теж в цьому переконається", - зазначив він.

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