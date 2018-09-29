У Сирії відновлять прикордонний перехід з Йорданією

29 вересня, 2018 - 22:13
Сирійський уряд відновить роботу великого прикордонного переходу Нассіб з Йорданією 10 жовтня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сирійського міністерства транспорту.
«Вантажні перевезення та транзитні перевезення відкриті на сирійсько-йорданському кордоні», - йдеться у заяві.
Як повідомлялося, великий прикордонний перехід Нассіб на півдні Сирії був звільнений від терористів урядовими військами в липні 2017 року. КПП є дуже важливим для економіки країни та її сусідів - до початку бойових дій в 2011 році річний товарообіг через Нассіб обчислювався мільярдами доларів.
Джерело: День