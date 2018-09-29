Україна може отримати Є40 млн від Німеччини на енергетичну модернізацию

Кошти спрямують на програми щодо зниження викидів парникових газів та розвиток енергозберігаючих технологій. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України розпочало переговори з представниками Німеччини щодо залучення фінансування на програми енергоефективності України додаткових 40 мільйонів євро

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки.

На сьогодні сторонами ведеться підготовка нових проектів, які сприятимуть енергетичній модернізації українських індустріальних підприємств щодо зниження викидів парникових газів, застосуванню ресурсозберігаючих концепцій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель, створенню інституційних передумов для запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, підтримці Уряду України в реалізації та стратегічному розвитку Національного фонду енергоефективності та концепції S2I. Орієнтовний обсяг підтримки за новими проектами становитиме близько 40 млн євро.

Зокрема, кошти спрямують на програми щодо зниження викидів парникових газів, розвиток енергозберігаючих технологій та ресурсозберігання при будівництві. Крім цього, Німеччина може профінансувати урядові ініціативи у енергетичній реформі.

Окрім іншого, на зустрічі представників Мінекономіки та посольства Німеччини обговорили стан реалізації чинних проектів, які фінансує уряд Німеччини в Україні. Їхня загальна вартість наразі перевищує 16 мільйонів євро.