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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Українські військові вперше долучаться до навчань "Ярий захисник" у Канаді

29 вересня, 2018 - 09:32
Фото: mil.gov.ua

Збройні сили України вперше в історії долучаться до масштабних міжнародних навчань "Ярий захисник" у Канаді.

Про це повідомили у міністерстві оборони Канади, передає Укрінформ.

"Метою навчань є підвищення навичок, необхідних для боротьби із вибуховими загрозами, з якими учасники можуть зіштовхнутися під час операцій", - пояснили у Міноборони Канади.

Окрім українського підрозділу та кількох канадських, до навчань долучаться також представники ще понад 20 держав. “Навчання “Ярий захисник” приваблюють так багато держав і служб тому, що вони чи не єдині у світі пропонують детальне, реалістичне й всеосяжне тренування в усіх аспектах боротьби із вибуховими загрозами, покращуючи навички, необхідних як у миротворчих операціях, так і на полі бою”, - сказав командуючий канадським Об’єднаним противибуховим центром полковник Стів Жарден.

Щорічні навчання проходять вже ушосте і цього року триватимуть з 1 по 19 жовтня на території двох канадських військових баз в провінції Онтаріо.

Нагадаємо, раніше Україна представила військову техніку на виставці у Філіппінах.

 
              
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