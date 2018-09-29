В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Бабиного Яру

Сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з жахливих символів Голокосту.

29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч осіб.

Передумовою до проведення акції була відверта брехня про участь євреїв у мінуванні та вибухах на Хрещатику, внаслідок яких загинуло чимало солдатів і офіцерів вермахту. Місцем масових розстрілів було обрано Бабин Яр – балку на північному заході Києва довжиною у два з половиною кілометри, яка місцями сягала 50-метрової глибини. Наприкінці вулиці влаштували ворота, за які людей пропускали групами по 30-40 чоловік. Попередньо їх примушували роздягатися, відбирали особисті речі, потім поліцаї дубинками гнали жертв до проходів у насипах на краю яру. На протилежному боці сиділи кулеметники. Тіла розстріляних скочувалися по укосу на дно. Після того, як рів заповнювався 2-3 шарами трупів, зверху їх присипали землею.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру полягло понад 100 тисяч осіб – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів.

За радянських часів про страшну подію воліли мовчати. Одними з перших цю тему порушили письменники Віктор Некрасов, Анатолій Кузнецов, а також дисидент Іван Дзюба, який 29 вересня 1966 року виступив з промовою перед учасниками скорботної церемонії, назвавши Бабин Яр «спільною трагедією єврейського і українського народів». Бабин Яр поряд із Освенцимом став жахливим символом Голокосту на території Східної Європи й прикладом того, до чого призводять людиноненависницькі теорії.

Трагедія Бабиного Яру відзначається в Україні на державному рівні й є свідченням того, що в колективній пам’яті народу подібні скорботні події не мають жодних часових проміжків і будь-яких термінів – вони завжди живі, так само, як є живим біль втрати за кожним, хто пройшов дорогою смерті й поліг у братській могилі Бабиного Яру.

У зв’язку з 77-ми роковинами початку масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві від імені Президента України Петра Порошенка відбулося покладання квітів до пам’ятників на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», передає прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

Корзини квітів та квіткові композиції від імені Глави держави встановлено до пам’ятників «Громадянам і військовополоненим, розстріляним нацистами у Бабиному Яру», «Менора», розстріляним членам ОУН – українській письменниці Олені Телізі і її соратникам, а також ромам, страченим нацистами у Бабиному Яру.

Читайте більше у матеріалах "Дня":

"Біль український, біль всесвітній...";

"Бабин Яр та постколоніальний підхід";

"Уроки трагедії";

"Непрості сюжети навколо Бабиного Яру";

"Новий історичний...";

"Що відбувається довкола Бабиного Яру сьогодні?" .