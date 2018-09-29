В Ужгороді розпочалися "Дні Чехії"

Цьогоріч наші сусіди – Чехія і Словаччина - відзначають столітній ювілей створення Чехословацької республіки, яка постала у центрі Європи після закінчення Першої світової війни та розпаду низки імперій. У міжвоєнне двадцятиріччя, з 1918 по 1938 роки, Чехословаччина постала як демократична країна з модерною і добре розвинутою економікою, та орієнтованою на людину праці соціальною політикою.

У ці дні на Закарпатті, яке у 1918-1939 роках було складовою частиною Чехословацької республіки, проходять "Дні Чехії". До Ужгорода завітали Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула, Генеральний консул Чеської Республіки у м. Львів Павел Пешек, чисельна делегація чеського краю Височина на чолі з гетьманом краю, сенатором Іржі Бегоунеком.

Гості з Чехії мали офіційні зустрічі з керівниками Закарпатської області та м. Ужгород, гостювали в Ужгородському національному університеті. "Ось уже шість років УжНУ тісно співпрацює з краєм Височина. За цей час було реалізовано декілька проектів. Зокрема на філологічному факультеті, де проводиться підготовка богемістів, сьогодні навчається більше 30 осіб. Завдяки плідній співпраці університету з краєм Височина та з благодійним фондом «ВіЗа», студенти-богемісти мають укомплектовану бібліотеку чеської наукової та художньої літератури, кілька навчальних кабінетів, де встановлено проектори за фінансування фонду «ВіЗа». За відкриття лекторату чеської мови в нашому університеті також завдячуємо підтримці представників краю Височина та Генеральному консулу Чеської Республіки Павелу Пешеку, - мовив на зустрічі з гостями ректор УжНУ В .Смоланка. - Нині з радістю констатуємо, що на філологічному факультеті реалізувався ще один проект, який фінансово підтримав край Височина, – реконструкція кількох аудиторій та закупівля аудиторного обладнання".

Гетьман краю Височина, сенатор Іржі Бегоунек виступаючи перед присутніми наголосив: "Нас об’єднують спільна історія, пам'ять, розуміння та дружба. За ці два десятиліття Чехословацька держава докладала чимало зусиль для соціального, економічного і освітнього розвитку вашого краю, прикрасила Ужгород багатьма модерними будівлями, а саме місто зросло з 14 до 40 тис. населення. І дуже приємним є той факт, що традиції нашої спільної роботи відродилися з 2007 року, коли Край Височина та Закарпаття розпочали співпрацю. Ми маємо десятки виконаних спільних інфраструктурних, економічних, соціальних, освітніх та культурних проектів. І що важливо – маємо чимало проектів подальшої співпраці".

На думку Надзвичайного і Повноважного посла Чеської Республіки в Україні Радека Матули: "Україна є дуже важливим партнером Чеської Республіки, її важливим сусідом, незважаючи на відсутність спільного кордону. Після Революції Гідності наша співпраця активізувалася в гуманітарній, соціальній галузях, шкільництві. Я дуже радий що у Закарпатські області ми можемо сприяти розвитку освіти, зокрема в Ужгородському національному університеті".

З нагоди свята в Ужгороді у співпраці Устецького, Плзеньского країв та Закарпатськї області облаштували на площі Народній яскравий фестиваль. В його офіційному відкритті взяли участь керівники Закарпатської області, чеські і словацькі дипломатии, які працюють в Україні, гетьман Устецького краю Олдржіх Бубенічек, митці та громадськість краю. За словами директора "Чеського дому" в Ужгороді Павла Мусіла, на фестивалі презентується продукція чеських компаній, котрі мають неабиякий інтерес співпрацювати з бізнесменами нашого краю. Фестиваль такого формату проводитиметься лише в трьох містах світу — Брюсселі, Празі, Ужгороді. Його учасники та гості мають змогу впродовж трьох днів ознайомитись з чеською культурою, скуштувати національну їжу та продегустувати відоме в усьому світі чеське пиво від топових пивоварень.

Василь Ільницький, Ужгород, фото автора