Внаслідок кібератаки на Facebook хакери отримали дані близько 50 млн користувачів

Компанія Facebook заявляє, що «допустила хакерську атаку» на соцмережу, унаслідок якої було отримано доступ до особистих сторінок близько 50 мільйонів людей, ще близько 90 мільйонів радять вжити заходів щодо своєї безпеки.

Про це пише газета The New York Times.

Через вразливість системи безпеки Facebook хакери могли «перехоплювати записи користувачів і бачити їх найбільш особисту інформацію».

Проблема пов'язана з інструментом «переглянути як», який дозволяє бачити власні профілі від імені інших користувачів. Як стверджують у компанії, використовуючи цю функцію, хакери могли викрасти «токен доступу», який захищає облікові записи, а потім увійти у них, пояснили у Facebook.

Компанія каже, що знайшла помилку 25 вересня і лише зараз почала власне розслідування.

У Facebook сподіваються, що зможуть з'ясувати, як «була використана помилка і ким». Повідомляється, що Facebook проінформував правоохоронців і наразі помилка виправлена. Також Facebook повністю відключив функцію «переглянути як».