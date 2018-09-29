За добу на території ООС окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ

Протягом минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Золоте-4, Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

По позиціях наших військ у районі Гнутового на Приазов'ї окупанти надвечір нанесли артилерійський удар. Також двічі протягом дня ці опорні пункти, та один раз – позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського на Світлодарському напрямку ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Наші опорні пункти в районі Новолуганського та Гнутового також потрапили під вогонь мінометів 82-го калібру. По захисниках Станиці Луганської, Кримського та Гнутового вівся вогонь з озброєння БМП, а оборонці Кримського і двічі – Гнутового зазнали обстрілів із зенітних установок ЗУ-23-2.

В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та 7 поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новозванівка та Луганське. Втрат серед наших захисників немає.