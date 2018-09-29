Заворушення на кордоні сектора Газа: 7 загиблих

У п'ятницю внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні із сектором Газа загинули семеро палестинців.

Про це повідомляє агентство DPA.

"Внаслідок сутичок загинули 7 палестинців, ще 506 осіб отримали поранення, зокрема 90 - вогнепальні. Серед загиблих - двоє підлітків віком 12 та 14 років", - йдеться в повідомленні.

За даними ізраїльської армії, приблизно 20 тисяч палестинців зібралися на різних ділянках уздовж кордону та жбурляли в солдатів коктейлі Молотова, вибухові пристрої та каміння. У відповідь ізраїльська військова авіація завдала по сектору Газа двох авіаударів. Ціллю одного з них стала база радикального палестинського руху ХАМАС.

Зазначається, що палестинці з березня проводять марші вздовж кордону із сектором Газа. За словами Ізраїлю, марші - це завуальовані спроби ХАМАСу здійснити напади на прикордонну територію.

Нагадаємо, ООН закликає допомогти з фінансуванням агентства з питань біженців з Палестини.