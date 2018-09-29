Збитки Колумбії від венесуельської міграційної кризи оцінюються в $1,5 млрд

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що фінансові наслідки від масштабної венесуельської міграційної кризи оцінюються в 1,5 млрд доларів США, що становить 0,5% від ВВП країни, який у 2017 році становив 310 млрд доларів.

Відповідну заяву колумбійський лідер зробив за підсумками зустрічі з віце-президентом Світового банку, що відповідає за Латинську Америку і країни Карибського басейну, Хорхе Фамільярі, передає УНН із посиланням на агентство EFE.

“Податковий вплив міграційної кризи може становити близько 0,5% ВВП (1,5 млрд дол. — прим. УНН), і ми, очевидно, хочемо знати, як це відіб’ється на охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру і багатьох інших суспільних благах”, — заявив Дуке.

За словами президента, Всесвітній банк готовий надати Колумбії допомогу “в отриманні кредитів, які він надає на тривалий час країнам, що потерпають від міграційних труднощів”.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію.