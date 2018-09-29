Землетрус в Індонезії: Кількість загиблих зросла до 384 людей

Кількість жертв землетрусу і цунамі в Індонезії на сьогодні, 29 вересня, становить вже 384 людини.

Про це повідомили влада острова Сулавесі, де відбулися стихійні лиха, передає Reuters.

Відзначається, що дані не остаточні, оскільки пошуково-рятувальна операція триває. Зараз відомо, що більшість загиблих готувалися на пляжі до міського фестивалю.

За даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), вижили ті люди, які зуміли вилізти на дерева на висоту більше шести метрів.

"Коли вчора виникла загроза цунамі, люди все ще займалися своїми справами на пляжі і не одразу втекли, вони загинули", - сказав представник BNPB Сутопо Нугрохо.

Інформаціїю щодо загиблих українців перевіряє наразі МЗС.