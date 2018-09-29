Землетрус в Індонезії: Щонайменше 48 загиблих, сотні зниклих

Стихія вразила місто Палу на острові. Влада міста заявляє про 48 жертв, однак точна кількість ще не відома.

Про це повідомляє Reuters.

"Багато жертв цунамі знайдено на узбережжі, але їхня кількість ще не відома", - заявив представник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій.

За його словами, ще понад 350 людей постраждали. Рятувальники очікують збільшення кількості жертв. Оскільки лінії зв'язку пошкоджені, звіт про хід рятувальної операції ще не надійшов.

Міністерство безпеки почало відправляти вантажні літаки із гуманітарною допомогою постраждалим. Аеропорт міста закритий. Також перекрито доступ до дороги в місто Палу зі східного боку.

Відомо, що після землетрусу магнітудою 6,1, який стався 28 вересня, сталась низка афтершоків - були зафіксовані поштовхи магнітудою 7,5.

Землетрус спричинив цунамі - окремі хвилі піднялися на висоту до трьох метрів. У місті зруйновано тисячі будинків, лікарень, торгових центрів та готелів. Також у місті обвалився один з мостів - його змило водою.