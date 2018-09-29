Земна вісь зрушилася через глобальне потепління

Земна вісь зрушилася на 10 метрів за останні 100 років. Одна з причин - танення льодовиків на тлі глобального підвищення температури

Про це повідомляється на сайті NASA.

На відміну від моделі глобусу, Земля - зовсім не ідеальна сфера. Коли вона обертається навколо осі (уявної лінії через Північний і Південний полюси) вона дрейфує і гойдається. Це називають полярним рухом. Вимірювання протягом XX століття показують, що кожного року вісь відхиляється на 10 сантиметрів. Таким чином, за століття вона відхилилася на 10 метрів.

Вчені дійшли висновку, що цей процес відбувається через три чинники, які мають приблизно рівний вплив. Перший - теплова конвекція в мантії Землі, вона відбувається з незалежних від людей причин. Другий - гляціостазія (рухи земної поверхні на територіях заледеніння). Під час останнього льодовикового періоду поверхня Землі просіла під важкими льодовиками - як матрац просідає під вагою людини. Оскільки зараз той лід тане, Земля повільно повертається у вихідне положення.

А третій чинник - втрата льодовикової маси в Гренландії. Це обумовлено безпосередньо діяльністю людини і викликаним нею глобальним потеплінням. У міру зростання температури протягом XX століття, льодовикова маса Гренландії зменшувалася. Фактично, протягом цього періоду розтануло близько 7500 гігатонн гренландського льоду. Це підвищило рівень океанів, і відповідно, посилило дрейф земної осі.

Нагадаємо, за останні десятиліття у більшості міст Європи температура зросла на понад 1 градус.