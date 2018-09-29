З`явилося нове фото Сенцова з лікарні

Прес-служба Управління федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу опублікувала фото засудженого українського режисера Олега Сенцова під час обстеження 28 вересня.

"28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений до Лабитнангської міської лікарні, де йому виконані додаткові дослідження і отримані консультації лікарів-спеціалістів", - йдеться на сайті УФСВП.

"З огляду на результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову проведено корекцію лікування", - додали там, не наводячи деталей такої корекції.

Нагадаємо, Клих написав Сенцову із закликом припинити голодування.