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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

З`явилося нове фото Сенцова з лікарні

29 вересня, 2018 - 13:18

Прес-служба Управління федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу опублікувала фото засудженого українського режисера Олега Сенцова під час обстеження 28 вересня.

"28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений до Лабитнангської міської лікарні, де йому виконані додаткові дослідження і отримані консультації лікарів-спеціалістів", - йдеться на сайті УФСВП.

"З огляду на результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову проведено корекцію лікування", - додали там, не наводячи деталей такої корекції.

Нагадаємо, Клих написав Сенцову із закликом припинити голодування.

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